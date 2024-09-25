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        Germencik'te kamyonet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:40 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:40
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        Germencik'te kamyonet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde U.Ö'ye ait 09 TN 975 plakalı kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

        Şüphelileri tespit eden ekipler U.B ve H.Y'yi gözaltına aldı, kamyonet Nazilli'de bulundu.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.B. tutuklandı, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kamyonet sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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