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        Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin ve Sümerbank Basma Fabrikasının hizmete açılışının 87. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:21
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        Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı
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        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin ve Sümerbank Basma Fabrikasının hizmete açılışının 87. yıl dönümü törenle kutlandı.

        İstasyon Meydanı'ndaki törende Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Toker ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kortej yapıldı.

        Program, Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsünde devam etti. Sümerbank yönetim binasında dönemin ürünleri ve Atatürk'ün el yazısı sergilendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ise kampüste Atatürk temalı fotoğraf sergisi açtı.

        Gıdı Gıdı Tren İstasyonun önünde başlayan kutlama programında konuşan Belediye Başkanı Tetik, 1938 yılının Nazilli'sinde Sümerbank fabrikasında kreş olduğunu, ancak bugün belediyenin kreşi olmadığını belirtti. Belediye başkanı olarak o dönemden geri kaldığı için utandığını söyleyen Tetik, "Yazıklar olsun bize. Atatürk bir dehaydı, onu örnek alalım. Sümerbank çocuğu olduğum için duygusalım." dedi.

        Öğrencilerin şiirler okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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