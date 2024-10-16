Nazilli'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
A.D. idaresindeki 34 DJ 1419 plakalı otomobil, Turan Mahallesi Sakarya Caddesi’nde seyir halindeyken motor kısmından alev almaya başladı.
Aracı yolun kenarında durduran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.