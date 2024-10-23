Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak

FERDİ UZUN - Aydın'ın Söke ilçesinde genç kızın yuttuğu çatal, operasyonla alındı.

Söke'de yaşayan yabancı uyruklu E.E (18), yemek çatalı yuttuğu şikayetiyle ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine getirildi.

Burada röntgeni çekilen hastanın yemek borusunda 18 santimlik çatal olduğu tespit edildi.

Uzmanlar endoskopi yaparak çatalı ağızdan çıkarmayı denedi. Fakat yemek ve soluk borusuna zarar verme ihtimalinden dolayı midenin kesilerek çatalın çıkarılmasına karar verildi.

Dr. Edizsoy, AA muhabirine, bozuk para, toplu iğne ve çivi gibi küçük cisimlerin yutulduğuna dair vakaların sık görüldüğünü ancak çatal gibi büyük bir cismin yutulması vakasıyla çok nadir karşılaştıklarını söyledi.

Vakayı ilk duyduğunda şaşırdığını anlatan Edizsoy, "Büyük bir çatalın tamamen yutulması şeklinde ortaya çıkan bu vakayı ilk duyduğumda doğru olmadığını düşündüm. Hasta 18 yaşında ve yabancı uyrukluydu. Türkçesi biraz zayıf olduğu için belki de yanlış anlaşılmalar olabileceğini düşündük. Ama hastanın filmini çektiğimizde gerçekten bir çatalın yemek borusunda olduğunu gördük." dedi.

"Biz en çok bu yüzden tedirgin olduk. Ama ciddi bir yaralanma olmadığını da yapılan endoskopiyle gördük. Endoskopi ile çıkarılamadı çünkü oldukça büyüktü ve endoskopik aletler için uygun değildi. Bu büyük bir yemek çatalı olduğu için kendi ağırlığı da var. Bir çivi gibi, iğne gibi tutulup çekilemiyor. Bundan dolayı karında yapılan kesi ile mideye ulaşıp midenin içinden bunu çıkarmak şeklinde bir strateji izledik. Yaptığımız bu ameliyatla da bu çatalı oradan çıkarabildik."

- "Bu kadar büyük bir cismin yutulması sıra dışı"