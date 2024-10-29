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        Söke ve Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 22:18 Güncelleme: 29.10.2024 - 22:18
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        Söke ve Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, etkinliklerle kutlandı.

        Söke'de Cumhuriyet Yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte 100 metre uzunluğunda bayrak açıldı. Katılımcılar meşalelerle Aydın Caddesi'ne ulaştı, ardından yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Meydanda konser düzenlendi.

        Etkinliğe Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Nazilli ilçesinde, İstasyon Meydanı'ndan Belediye Meydanı'na kadar Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı. Daha sonra 101 kişilik zeybek ve vals gösterisi sergilendi.

        Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de eşiyle vals yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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