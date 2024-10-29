Söke ve Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de eşiyle vals yaptı.

Nazilli ilçesinde, İstasyon Meydanı'ndan Belediye Meydanı'na kadar Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı. Daha sonra 101 kişilik zeybek ve vals gösterisi sergilendi.

Etkinliğe Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, etkinliklerle kutlandı.

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