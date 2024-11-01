Germencik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, mühür ve yüzük ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak istedikleri belirlenen U.K ve M.U'ya yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 102 sikke, 1 gümüş mühür, 1 gümüş yüzük ve 24 obje ele geçirildi.