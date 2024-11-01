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        Germencik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, mühür ve yüzük ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:52
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        Germencik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, mühür ve yüzük ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak istedikleri belirlenen U.K ve M.U'ya yönelik operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 102 sikke, 1 gümüş mühür, 1 gümüş yüzük ve 24 obje ele geçirildi.

        Tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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