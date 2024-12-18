Aydın'da 3,5 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi

Yapılan aramalarda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı, doluma hazır 6 bin teneke, son kullanma tarihleri geçmiş 720 kilogram salamura zeytin ve 40 litre nar ekşisi ele geçirildi.

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