Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 3 çocuk yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün (18) idaresindeki 09 H 0210 plakalı otomobil, Ataköy Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ANA 638 plakalı motosikletle çarpıştı.

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