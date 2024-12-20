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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 3 çocuk yaralandı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:15
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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 3 çocuk yaralandı
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        Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün (18) idaresindeki 09 H 0210 plakalı otomobil, Ataköy Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ANA 638 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki M.K. (11), N.K. (16) ve R.G. (15) yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan M.K. ve R.G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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