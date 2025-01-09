Aydın'da 415 litre etil alkol ele geçirildi
Aydın'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 415 litre etil alkol geçirildi.
Aydın'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 415 litre etil alkol geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kamyoneti, Efeler ilçesi Havaalanı Bulvarı'nda durdurdu.
Araçtaki aramada 415 litre etil alkol bulundu.
Polis, araçtaki M.Ç. ve S.C'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.