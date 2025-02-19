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        Aydın'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:08 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:09
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        Aydın'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü C.Ö'nün saklandığı eve baskın yaptı,

        Polisi fark eden C.Ö, kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sonucu yakalanan ve hakkında 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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