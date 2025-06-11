Aydın'da temizlik işçisinin çöp kamyonetinden düştüğü anlar güvenlik kamerasında

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kahraman Mahallesi'nde Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Hasan Dok (46), seyir halindeki çöp kamyonetinin kasasından düştü.

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