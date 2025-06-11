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        Aydın'da temizlik işçisinin çöp kamyonetinden düştüğü anlar güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Çine ilçesinde belediyenin çöp kamyonetinden düşen temizlik işçisi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 22:47 Güncelleme: 11.06.2025 - 22:47
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        Aydın'da temizlik işçisinin çöp kamyonetinden düştüğü anlar güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Çine ilçesinde belediyenin çöp kamyonetinden düşen temizlik işçisi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kahraman Mahallesi'nde Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Hasan Dok (46), seyir halindeki çöp kamyonetinin kasasından düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Dok, ambulansla kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Dok’un kamyonetten düştüğü anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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