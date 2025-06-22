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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:05
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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        O.K. idaresindeki 35 BFY 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy Mahallesi'nde, önünde seyreden A.B. yönetimdeki 48 D 3302 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle A.B'nin kullandığı otomobil devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü A.B. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan Ü.B, H.Ç. ve Y.A.Ç. yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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