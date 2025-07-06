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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım alanında yangın çıktı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:00 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:00
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım alanında yangın çıktı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kakkalan Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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