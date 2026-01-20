Habertürk
        Efeler'de pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Efeler'de pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        20.01.2026 - 10:23
        Efeler'de pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde kurulan salı pazarında, tezgahların kurulması sırasında yaşanan yer tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

