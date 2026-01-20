Efeler'de pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde kurulan salı pazarında, tezgahların kurulması sırasında yaşanan yer tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

