Nazilli'de park halindeyken yanan minibüste hasar oluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeyken alev alan minibüste hasar oluştu. Kurtuluş Mahallesi 85 Sokak'ta A.B'ye ait 09 P 1634 plakalı minibüs, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.

