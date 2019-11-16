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- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil, yol kenarında bulunan park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Cengiz ve eşi Sahire Aslan ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde AydınDenizli yolundaki fabrikanın önünde meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Cengiz Aslan yönetimindeki 68 AG 880 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 38 ZU 191 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Aslan ve eşi Sahire Aslan ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki 2 yaralıyı çıkardı. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

TIR sürücüsü Cemal G., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.



AYDIN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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