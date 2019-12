"Soba değil ihmal öldürür" Aydın Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Karbondioksit zehirlenmelerinin genellikle ihmal sonucu yaşandığına dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, “Unutmayın, soba değil ihmal öldürür” diyerek soba ile ısınanların belli kurallara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Havaların ısınması ile birlikte kullanımı artan soba ve doğalgaz ile ilgili vatandaşları zehirlenmeye karşı uyaran İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, “Soba veya doğalgaz zehirlenmelerinin büyük bir kısmı bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden kaynaklanıyor. Oldukça ılıman bir iklime sahip olmasına rağmen Aydın’da da havalar soğudu. Kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda ısınma işlemi sırasında yapılan hatalar tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Yanlış kullanım ve ihmal yüzünden her yıl yüzlerce kişi özellikle sobadan sızan karbon monoksit gazı ile zehirleniyor. Doğalgaz kaçakları doğalgazın içine enjekte edilen özel kokulu bir madde sayesinde daha kolay fark edilirken, sobadan sızan karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gaz olduğu için fark edilemiyor. Vücuda solunum yolu ile giren bu zehirli gaz, doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellediği için önce zehirlenmeye ardından da ölüme neden oluyor” dedi.

Dikkat edilecek hususlar

Alınacak bazı tedbirlerle ısınırken meydana gelen zehirlenme vakalarının önüne geçilmesinin mümkün olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, “Karbon monoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol mutlaka edilmeli. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına da dikkat edilmeli. Bunun yanında bacanızı her yıl soba kurmadan da ya da kış mevsimi öncesi temizletin” uyarısında bulundu.

“Lodoslu havalarda daha çok dikkat edin”

Özellikle soba ile ısınanların lodoslu havalarda daha dikkatli olmalarını isteyen Başkan Adanır, “Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle kömür konulmamalı. Bacaların çatıdan en az 1 metre yükseklikte olmasını tavsiye ediyoruz. Zorunlu olmadıkça soba kurulumu esnasında fazla dirsek kullanılmamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

