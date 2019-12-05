Uzaktan kumandalı tombala polisin dikkatinden kaçmadı

– Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin bir kıraathanede gerçekleştirdiği denetimde uzaktan kumanda ile çalışan bilgisayar donanımlı 2 adet tombala cihazı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde uzaktan kumanda ile çalışan 2 adet bilgisayar donanımlı elektronik tombala cihazı ele geçirildi. Kumar oynatmakta kullanılan cihazlara el konularak şüpheliler ile ilgili gerekli işlemlere başlanıldı.
AYDIN
05 Aralık 2019 Perşembe
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