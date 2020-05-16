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36 narkotik operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Aydın'da, narkotik ekiplerinin Mayıs ayının ilk 10 gününde gerçekleştirdiği 36 operasyonda 42 şüpheli yakalandı, 9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

36 narkotik operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’da, narkotik ekiplerinin Mayıs ayının ilk 10 gününde gerçekleştirdiği 36 operasyonda 42 şüpheli yakalandı, 9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler, Söke ve Germencik ilçe merkezlerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 01 ila 10 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 36 olaya müdahale edildi. Yakalanan 42 şüpheliden 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 9 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında 4 kilo 482 gram metamfetamin ile 5 kilo 575 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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