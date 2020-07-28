Vali Aksoy’dan ATB’ye ziyaret

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Ticaret Borsası’na iadeyi ziyarette bulundu.

Vali Aksoy’u Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Ahmet Şenel ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulkadir Yıldız, Kazım Günaydın, Meclis Üyeleri Cihan Can, Erkan Arslan, Mehmet Ali Avcu, Adem Türkmen ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur yaptığı konuşmada, Aydın’ın kalkınması için her türlü işbirliği ve göreve hazır olduklarını iletti. Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje kapsamında desteklenen Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu çalışmaları proje süreci hakkında Vali Hüseyin Aksoy bilgilendirildi.

Vali Hüseyin Aksoy, Aydın’da görev yapacağı süreçte, Aydın Ticaret Borsası ile koordine ve uyum içerisinde çalışacağını belirtti.

Ziyaret sonrasında Aydın Ticaret Borsası tarafından Vali Hüseyin Aksoy’a plaket ve Aydın İnciri takdim edildi.

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