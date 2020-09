16 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan 2 komşu tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Didim ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki C.N.K., annesine, komşuları S.O. (49), K.Ç. (20) ve E.P.'nin (15) cinsel saldırısına uğradığını, ablası H.K.'nin de kendisini erkeklerle ilişkiye zorladığını anlattı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden S.O. ve K.Ç. sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, abla ile E.P., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde yaşayan C.N.K. (16), annesi N.G.'ye (51) komşuları olan S.O. (49), K.Ç. (20) ve E.P.'nin (15) kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Anne N.G. de jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan C.N.K., 3 komşusunun cinsel saldırılarının yanı sıra ablası H.K.'nin de kendisini erkeklerle birlikte olmaya zorladığını söyledi.

Bunun üzerine S.O., K.Ç. ve E.P. ile abla H.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O. ve K.Ç. tutuklandı, H.K. ve E.P. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2020-09-29 17:40:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.