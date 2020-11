Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Oktay, "Akciğer kanserlerinin yüzde 85'i sigara kaynaklı" dedi.

Kanser, beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olup dünyada her yıl 18 milyon kişi bu hastalığa yakalanmaktadır. Her yıl 9 buçuk milyon kişinin ölümüne sebep olan kanser, yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Türkiye'de de en son resmi verilere göre kanser sıklığı erkeklerde yüz binde 259,9 kadınlarda ise yüz binde 183,2’dir. Böylece bir yıl içerisinde 176 bin 934 kişiye kanser teşhisi konulmuştur. Dünyada da erkekler arasında en sık görülen kanser türü akciğer iken; kadınlarda da 3. sırada önemini korumaktadır. Türkiye de tanı alma medyan yaşı 64 olarak görülmekte, 40 yaşın altındaki bireylerde bu kansere daha nadir rastlanılmaktadır. Hastalık genellikle ileri evrelerde teşhis edilmekte, ülkemizde görülen vakaların yüzde 17’si lokalize, yüzde 28’i bölgesel, yüzde 55’i ise uzak yayılım grubu oluşturmaktadır.

ADÜ Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Oktay, akciğer kanseri hakkında bilgi vererek vatandaşları uyardı. Akciğer kanserinin büyük bir kısmının sigara kaynaklı olduğunu ve ölümcül kanserler sırasında ilk sırada yer aldığını kaydeden Oktay şunları söyledi; "Akciğer kanseri tüm dünyada ölümcül kanserler arasında birinci sıradadır. Bu kanserin yüzde 85 oranında sigaranın neden olduğu bilinmektedir. Yüzde 15 oranında ise diğer nedenler yer almakta. Bunlar arasında, hava kirliği, akciğere zarar veren gazlara ve kimyasal maddelere uzun süre maruz kalmak, bazı genetik hastalıklar ve genetik yatkınlıklar, daha önceden verem gibi akciğere zarar verici enfeksiyonlar geçirmiş olmak ve benzeri nedenler yer almaktadır. Akciğer kanserinin iki tipi var. Bunlar küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücre dışı akciğer kanseridir. Küçük hücreli akciğer kanseri daha hızlı ilerleyen, daha kötü seyirli bir tümör. Tedavisinde ise kemoterapi ve radyoterapi kullanılmaktadır. Küçük hücre dışı akciğer kanserinin ise birçok alt tipi var. Ama en sık görüleni yassı hücreli kanser ve vücudun mukus üreten glandüler hücrelerinde görülen kanser türü olan adenokanser. Her ikisinin de erken evredeki tedavisi cerrahi veya radyoterapi. Ama daha ilerlemiş tümörlerde kemoterapi ve immünoterapi kullanabiliyoruz. Adenokanserin ise bir farkı var. Bazı özel mutasyonlar bakıyoruz ki bu mutasyonlar genellikle de sigara içmemiş bayan hastalarda daha sık görülebiliyor. Bu mutasyonlar pozitif ise halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen hedefe yönelik ajanlar olarak nitelendirdiğimiz tedavileri kullanabiliyoruz. Tüm bu tedavilere gerek kalmaması için sigaradan ve içilen alanlardan uzak duralım. Sağlığımız başka hiç bir şeyden kıymetli ve önemli değil."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.