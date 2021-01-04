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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Karacasu İçin Birlik Olalım” projesi tanıtıldı

İHA

“Karacasu İçin Birlik Olalım” projesi tanıtıldı

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde hayata geçirilecek, 450 kadın engelli ve gence iş imkanı sağlayacak olan “Karacasu İçin Birlik Olduk” projesi için düğmeye basıldı.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un destek verdiği, Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde Karacasu Belediyesi, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu, ilçedeki tarımsal kalkınma kooperatifleri iş birliğinde hazırlanan proje başlıyor.
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, proje ile ilgi bilgiler verdiği toplantıda, “Karacasu Kaymakamlığınca yürütülen, Karacasu Belediyesi, Karacasu Ziraat Odası, Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının da proje ortağı olduğu “ Karacasu İçin Birlik Olduk “ projesi kapsamında Yenice Mahallemizde tesisimizin kuruluş aşaması devam ediyor. Mayıs ayında hizmete geçecek olan tesiste ambalajlanıp, paketlenerek yine aynı proje kapsamında kurulacak işletmece pazarlaması yapılmak üzere ürünleri evlerinde bedeli mukabili üretecek 450 kadın, engelli veya genç eğitimden geçirilecek. Haziran ayından itibaren bedeli karşılığında evlerinde üretime başlatılıp, ilçedeki işsizlik azaltılırken, dar gelirli ailelerin evlerinden üretime katılarak ek gelir elde etmeleri sağlanacak. Eğitimler, İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği ile Şubat ayında başlayacak olup, eğitim süresince kursiyerlerin sigorta primleri karşılanıp, kursiyerlere günlük cep harçlığı ödenecek. Evlerde yapılacak üretimin belirlenen prosedür doğrultusunda hijyenik koşullarda sürdürülmesi zorunlu olup, yapılan üretim görevli elemanlarca üretim yerinde sürekli olarak denetlenip kontrol altında tutulacak. Ürünler piyasaya proje adına marka tescili yapılmış “Afrodisias, Karacasu Sevgi Eli vb.” marka isimleri ile piyasaya sürülecek, ürünün ambalajında ürünü üreten kişi ayrıca belirtilecek. Ürünün hammaddesi isterse üreticiye, işletme tarafından sağlanarak üretilen malın üretim bedelinin yüzde 60’ı üretilen malın tesliminde, yüzde 40’ı ise ürünün satışından sonra üreticiye ödenecek” dedi.
“Üretim 01 Haziran’da başlayacak”
Proje ile evlerde üretim, 1 Haziran itibaren başlatılmış olacak. Projeden yararlanabilmek için yararlanacak kişilerin ilçedeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinden birine üye olması zorunlu tutuldu. Projeden merkez ve tüm mahallelerde ikamet eden tüm kadın, engelli ve gençler yararlanabilecek olup, yararlanmak isteyenlerin 22 Ocak 2021 tarihine kadar Karacasu Kaymakamlığı Proje Ofisine başvurmaları gerekiyor.
“Kursiyerler kendi işlerini kurabilecek”
Projenin diğer faaliyeti ise KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile yürütülecek olan “Karacasu İçin Birlik Olduk “ projesi kapsamında kurulan tesiste ambalajlama ve paketlemesi yapılacak. Belirtilen ürünlerin yeni kurulacak işletmelerinde bedeli mukabilinde üretecek 50 kadın, genç ve engelliye kendi işlerini kurmaları için KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde 10 bin TL geri ödemesiz kuruluş desteği, destek programının uygulama esasında belirtilen kriterlere göre 50 bin TL’ye kadar Performans Desteği, 100 bin TL’ye kadar Karşılıksız Makine Tesisat Desteği (Toplamda 160 bin TL geri ödemesiz hibe desteği) ve işletme sermayesi için de 75 bin TL’ye kadar (yüzde 0 ile yüzde 1,5 arası KOSGEB KOBİ banka kredilerinden) yararlanması sağlanacak. Projenin bu bölümünden yararlanmak isteyen merkez ve tüm mahallelerdeki belirtilen ürünleri üretmek üzere kendi işletmelerini kurmak isteyen, şartları tutan kadın, engelli ve işsiz gençler yararlanabilecek olup, projemizden yararlanmak isteyenlerin gerekli mesleki ve girişimcilik eğitimini alması, işletmenin yeni kurulacak bir işletme olması KOSGEB ve İŞKUR tarafından belirlenen koşulları taşıması, işletmelerin Karacasu mülki sınırları içerisinde (Karacasu’nun herhangi bir mahallesinde olması) zorunlu tutuldu. Kişiler işletmelerini isterlerse gerekli ruhsatı almak koşuluyla evlerinin müştemilatında açabileceklerdir. Kurulacak işletmeler, “Karacasu İçin Birlik Olduk” projesi çerçevesinde paketleme, ambalajlama ve pazarlaması yapılmak üzere karşılıklı belirlenen miktarda bedeli mukabilinde fason üretim yapacaklar, işletmelerin ürettiği ürünler marka tescili alınmış Afrodisias, Karacasu Sevgi Eli vb. marka etiketlerle ambalaj üzerinde üretici işletme belirtilerek pazarlanacak, işletmeler belirlenen kotayı tamamladıktan sonra kendi adlarına da üretim yapabilecekler. Proje kapsamında iş yeri kurmak isteyen girişimcilerinde mesleki hijyen ve girişimcilik eğitimleri almaları ve ilçemizdeki herhangi bir Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye olması zorunlu olacak. Proje kapsamında yapılacak üretimin bedelinin yüzde 60’ı malın tesliminde, yüzde 40’ı malın satışından sonra nakit olarak yapılacak; gerekirse işletmeye ihtiyaç duyduğu hammadde sağlanacaktır. İşletmelerin yerli (mümkünse Aydın sanayinde imal edilmiş) makine kullanmaları işletmelere hibe önceliği sağlayacak olup, her işletmenin en az 1 işçi istihdam edilmesi zorunlu olacakken, yararlanmak isteyenlerin, tüm işletme kurma ve proje hazırlama işlemleri Kaymakamlık Proje Ofisince yürütülecek olup, yararlanmak isteyenlerin Kaymakamlığa başvurması yeterli olacak. Belirlenen ürünleri üretmek üzere kendi işletmelerini kurmak isteyen girişimcilerin 01 Şubat 2021’e kadar Kaymakamlık Proje Ofisine başvurmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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