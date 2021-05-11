ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO’nun sosyal sorumluluk söyleşileri devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 20202021 Akademik Yılı Bahar Dönemi ‘Sosyal Sorumluluk Söyleşileri’ kapsamında ‘engelliler’ teması ile bir söyleşi gerçekleştirdi.



Söyleşiye; Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı. Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Fzt. Dinçer Cüre, Öğr. Gör. Fzt. Zehra Seznur Kasar ve Öğr. Gör. Fzt. Şeyma Keskin’in konuşmacı olarak yer aldığı söyleşinin, moderatörlüğünü Öğr. Gör. Gülşah Şükran Kale yaptı.



Dr. Öğr. Üyesi Fzt. Dinçer Cüre ‘Engelliye Yaklaşım’ başlıklı sunumunda, gündelik hayatta çoğu zaman bilinçsizce gerçekleştirilen engellilere dönük ayrımcılık içeren kavramların ve sosyal dışlamaya sebep olan tutum ve davranışların farkındalığında olmak gerektiğini belirterek ve bunlara ilişkin yapılabilecekleri aktardı.



‘Engelli Rehabilitasyonu’ başlıklı sunumu gerçekleştiren Öğr. Gör. Fzt. Zehra Seznur Kasar, engellilik, habilite ve rehabilite kavramlarına değinerek, engelliliğe yol açan çeşitli sendromlara ilişkin rehabilitasyon örneklerini ele aldı.



Türkiye Fizyoterapistler Derneği Aydın İl Temsilcisi ve Öğr. Gör. Fzt. Şeyma Keskin ise ‘Engelli Hakları’ başlığı altında hem birey hakları olarak engelli haklarına hem de ulusal mevzuat kapsamındaki engelli haklarına değinerek, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki uygulamalara dair deneyimlerini paylaştı. Söyleşi, katılımcı öğrenci ve konukların sorucevap ve katkılarının ardından son buldu.

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