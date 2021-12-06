EMO İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Uğurlu, Başkan Günel ile bir araya geldi

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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Uğurlu’ya ziyaretinde EMO’nun Aydın ve Kuşadası Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Elektrik Mühendisleri Odası’nın İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, İzmir Şube Müdürü Barış Aydın, Aydın Teknik Görevlisi Recep Mercimek ve Kuşadası Temsilcisi Ergun Sakarya ile bir araya geldi. Belediye başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede EMO’nun Ege bölgesinde yürüttüğü projeler masaya yatırıldı. EMO İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Uğurlu, samimi ve sıcak karşılamalarından dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Meslek odalarıyla güçlü ilişkiler kurmak ve projeler geliştirmek istiyoruz. Sizlerle de iş birliği içerisinde çalışmak isteriz. Nazik ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

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