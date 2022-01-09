Nazilli Belediyespor şampiyonluk primi davasını kaybetti

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Nazilli Belediyespor, takımı geçen sezon 3'üncü Lig'de son 5 haftada 9 puan geriden gelip mucizevi bir şekilde şampiyon yapan Teknik Direktör Mesut Toros'la arasındaki şampiyonluk primi davasını kaybetti. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Nazilli Belediyespor'un Mesut Toros'la arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) 1 Eylül 2021 tarihli kararına yaptığı itirazı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde Toros'un itirazının kısmen kabulü ile UÇK kararının, şampiyonluk primi alacağına uygulanacak faiz başlangıç tarihinin 22 Haziran 2021 tarihi şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği karar verildi. Kulüp, Mesut Toros'a ödemediği şampiyonluk primini yatırmak zorunda kalacak. Sezon başında Nazilli'den ayrılan Toros, ligde halen aynı grupta Anagold 24Erzincanspor'u çalıştırıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-01-09 11:41:15



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