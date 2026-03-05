Canlı
        Aydın İl Halk Kütüphanesi'nden çanta hediyesi | Son dakika haberleri

        Aydın İl Halk Kütüphanesi'nden öğrencilere çanta hediyesi

        Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere çanta hediye edildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 17:52
        Aydın İl Halk Kütüphanesi'nden çanta hediyesi
        Aydın İl Halk Kütüphanesi'nden gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar ve gençlerle bir araya gelen kütüphane yetkilileri, öğrencilere çanta dağıttı.

        Öğrencilerin eğitim yolculuğuna küçük ama anlamlı bir katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte çocukların mutluluğu dikkat çekti. Kütüphanelerin yalnızca kitapların bulunduğu yerler olmadığına dikkat çeken yetkililer, aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve umutların yeşerdiği önemli mekanlar olduğunu ifade etti.

        Yetkililer, kitapla büyüyen çocukların geleceğin aydınlık nesillerini oluşturacağını belirterek, öğrencilerin eğitimine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

