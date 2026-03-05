Aydın İl Halk Kütüphanesi'nden çanta hediyesi

Aydın İl Halk Kütüphanesi'nden öğrencilere çanta hediyesi
Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere çanta hediye edildi
Aydın İl Halk Kütüphanesi'nden gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar ve gençlerle bir araya gelen kütüphane yetkilileri, öğrencilere çanta dağıttı.
Öğrencilerin eğitim yolculuğuna küçük ama anlamlı bir katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte çocukların mutluluğu dikkat çekti. Kütüphanelerin yalnızca kitapların bulunduğu yerler olmadığına dikkat çeken yetkililer, aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve umutların yeşerdiği önemli mekanlar olduğunu ifade etti.
Yetkililer, kitapla büyüyen çocukların geleceğin aydınlık nesillerini oluşturacağını belirterek, öğrencilerin eğitimine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
