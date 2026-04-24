        Haberler Yaşam "Ailem oldukça varlıklıydı" Aydın'ın Robinson'u modern hayata kavuştu

        Aydın'ın Robinson'u modern hayata kavuşturuldu

        Aydın'da yaklaşık 12 yıl önce, insanlara olan güvenini kaybedince dağda kurduğu bir çadırda ilkel şartlarda yaşamaya başlayan 57 yaşındaki Davut Günel, yerel yönetimlerin ve hayırseverlerin desteğiyle modern hayata kavuşturuldu. Günel, ömrünün kalan kısmını tabiatla iç içe dağda ve tek başına devam edeceğini belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 10:05 Güncelleme:
        "Ailem varlıklıydı" Aydınlı Robinson modern hayatta!

        Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Davut Günel, yaklaşık 12 yıl önce kurduğu çadırda sürdürdüğü ilkel yaşamdan, yerel yönetimler ve hayırseverlerin desteğiyle modern imkanlara kavuştu.

        Edinilen bilgilere göre, 1969 yılında kırsal Karatepe'de doğan Günel, uzun yıllar ailesiyle birlikte çiftçilik yaptı. Hiç evlenmeyen Günel'in, 40'lı yaşlarının ortalarında yaşadığı bazı olumsuzluklar nedeniyle insanlara olan güvenini kaybettiği ve bunun ardından babasından kalan arazide naylon çadır kurarak tek başına yaşamaya başladığı öğrenildi.

        REKLAM

        Durumunun haber olmasının ardından harekete geçen yerel yönetimler ve hayırseverler, Günel'in yaşadığı alana konteyner ev yerleştirerek yaşam koşullarını iyileştirdi. Ayrıca güneş panelleriyle elektrik sağlanan alana çeşitli elektrikli ev aletleri de temin edildi.

        Yaklaşık 12 yıldır dağda tek başına yaşayan Günel, kendisine sağlanan imkanlara rağmen ömrünün geri kalanını doğayla iç içe, aynı bölgede sürdürmek istediğini ifade etti.

        Kendisine yardımcı olan herkese teşekkür eden Davut Günel, yaşamını burada sürdürmeye kararlı olduğunu ve günlerini ibadet yaparak geçirmeye gayret ettiğini belirterek, "Hayat bazen insanı tahmin etmediği yerlere sürükleyebiliyor. Ben de belli bir yaştan sonra böyle bir hayatı seçtim. Adeta kendimi yalnızlığa vurdum. Ama insanlar beni seviyormuş. Benimle ilgilendiler. Yardımcı oluyorlar. Yemeğimi veriyorlar. Su ihtiyacımı kışın yağmur suyu toplayarak karşılıyorum. Yazın ise bir şekilde su taşıyorum. Hayatımdan şikayetçi değilim" diye konuştu.

        "NE MALINIZA NE DE ŞİRİN GÖRÜNEN ÇEVRENİZE GÜVENMEYİN"

        Bir zamanlar köyün en varlıklı ailesinin oğlu olduğunu ancak insanoğlunun hayatta ne ile karşılaşacağını bilemediğini ifade eden Günel, "Ailem oldukça varlıklıydı. Annem-babam hayatta iken köyümde yaşamaya devam ettim. Annem babam ölünce Köşk'te yaşamaya başladım. Bu süreçte ne kadar güvendiğim insan varsa zararı hep onlardan gördüm. Hal böyle olunca fani dünyada kimseyi kırmamak için dağlara çıktım. Atalarımdan kalan bu yere naylon çadır kurdum. Yıllarca fiziki olarak oldukça kötü şartlarda yaşadım. Ancak manevi olarak çevremdekilerden uzaklaşıp rahat etmeye çalıştım. Sağ olsun yardımsever insanlar bulunduğum ortamın fiziki şartlarını da güzelleştirdiler. Bu şekilde yalnız başıma yaşayıp gidiyorum" diyerek yaşam şartlarını değiştiren herkese teşekkür etti.

