Aydın Belediye başkan adayları kimlerdir? Aydın Belediyesi hangi partide? Aydın Belediye başkanı kimdir? Aydın Belediyesi hangi partide? Aydın Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Aydın Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Aydın Belediyesini hangi parti kazandı ve Aydın Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Aydın yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:15 facebook

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