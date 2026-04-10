        Aydın'da kaçak kazı sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybetti

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapıldığı sırada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Güngör Avcı, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin ise arandığı öğrenildi

        Giriş: 10.04.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Göçük altında kalarak can verdi

        Aydın’ın Nazilli ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapıldığı sırada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Güngör Avcı (59), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

        TOPRAK KAYMASI SONUCU GÖÇÜK ALTINDA KALDI

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkisi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup tarafından iş makinesiyle define aramak için kaçak kazı yapıldığı esnada toprak kayması sonucu Güngör Avcı, göçük altında kaldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine bölgeye gelen UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, göçük altında bulunan Avcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı’nın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak, otopsi yapılması için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaçak kazı olayına karışan M.A., S.D. ve kepçe operatörü A.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        16 yılın en zorlu seçimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
