        Aydın'da kuzeninin haber alamadığı Muhammet, evde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Aydın’da kuzeninin haber alamadığı Muhammet, evde ölü bulundu

        Aydın'da kendisinden haber alınamayan güvenlik görevlisi Muhammet Fışkınlı, evinde ölü bulundu. Kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Fışkınlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından netleşeceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 17:42
        Kuzeninin ulaşamadığı adam ölü bulundu
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuzeni İsmail Ekici'nin (47) haber alamadığı Muhammet Fışkınlı (27), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        ÇİLİNGİR İLE EVE GİRDİ

        DHA'daki habere göre olay; Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Muhammet Fışkınlı'dan haber alamayan kuzeni İsmail Ekici, çilingir sayesinde yalnız yaşadığı eve girdi.

        HAREKETSİZ BULDU

        Fışkınlı'yı hareketsiz bulan kuzeni, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İncelemede, Fışkınlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        2 AY ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILMIŞ

        Fışkınlı'nın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 ay önce nişanlısından ayrıldığı belirtilen Fışkınlı'nın kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği bildirildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

