Aydın’da kuzeninin haber alamadığı Muhammet, evde ölü bulundu
Aydın'da kendisinden haber alınamayan güvenlik görevlisi Muhammet Fışkınlı, evinde ölü bulundu. Kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Fışkınlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından netleşeceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 19.03.2026 - 17:42
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuzeni İsmail Ekici'nin (47) haber alamadığı Muhammet Fışkınlı (27), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
ÇİLİNGİR İLE EVE GİRDİ
DHA'daki habere göre olay; Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Muhammet Fışkınlı'dan haber alamayan kuzeni İsmail Ekici, çilingir sayesinde yalnız yaşadığı eve girdi.
HAREKETSİZ BULDU
Fışkınlı'yı hareketsiz bulan kuzeni, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İncelemede, Fışkınlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
2 AY ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILMIŞ
Fışkınlı'nın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 ay önce nişanlısından ayrıldığı belirtilen Fışkınlı'nın kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
