Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Behice Onat, Merkez Cami önünde çarşamba günleri açtığı tezgahta, eş ve dostun verdiği kazak, çorap, atkı gibi ikinci el eşya satarak mahallesinde 50 kedinin bakımını yaptığını, emekli maşının da yarısını harcayarak sokak hayvanları için mama aldığını söyledi.

"BİR KAP YEMEK VE SU BIRAKALIM"

İHA'nın haberine göre, hayvansever Şule Gökdoğan da, bahçesinde kendine ait bir köpeğe baktığını, sokaklarda da yaşayan onlarca köpek ve kedilerin yaşadığını belirterek, sokak hayvanların yaşamlarının devamı için vatandaşların, ilgililerin uygun gördüğü yerlere bir kap yiyecek ve bir kap su bırakmalarını isteyerek, sokak hayvanların da toplumun bir parçası olduğunu ifade etti. Turizm Rehberi Erkin İlgüzer de, gerek belediyelerin gerekse hayvan derneklerin sokak hayvanların tamamına bakmakta yetersiz kaldığını savunarak, vatandaşların yaşadığı mahallelerinde kendi sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istedi.

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