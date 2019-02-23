Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında söz alan Cevahir, mevcut başkan Fikret Orman ve yönetimine eleştiride bulunarak, "Başkan adayı oluyorum, hodri meydan." ifadesini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Fikret Orman ile üyelerden Hürser Tekinoktay daha önce başkanlığa aday olduklarını açıklamışlardı.