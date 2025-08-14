İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesileceğini kendi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. İşte, 14 Ağustos 2025 Perşembe AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi irtibat numarası ve sorgulama ekranı...