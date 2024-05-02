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        Haberler Gündem AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 2 Mayıs 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 2 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da meydana gelen planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik arıza duyurularında günlük olarak yayınlanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. İşte, 2 Mayıs Perşembe AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 00:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:39
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        İstanbul'da 2 Mayıs Perşembe günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından yapılan duyuru ile belli oldu. Peki, "2 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte 2 Mayıs 2024 Perşembe AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 2 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İşte 1 Mayıs 2024 Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

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