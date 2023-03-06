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Ayetel Kürsi günde kaç kez okunmalı?

6 Mart 2023 Pazartesi gününün Berat Kandili olarak idrak edilmesi sebebiyle ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında bazı sorularına yanıt arıyor. Bugünün en çok aranan sorularından biri de, "Taht'ın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, her şeyi korur ve gözetir. O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır." anlamına gelen Ayetel Kürsi duası hakkında; "Ayetel Kürsi kaç kez okunursa ne olur?” oldu. İşte yanıtları…

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  • Ayetel Kürsi günde kaç kez okunmalı? Ayetel Kürsi kaç kez okunursa ne olur?

    Bugün (6 Mart 2023 Pazartesi) Berat Kandili olması sebebiyle vatandaşlar ibadetlerini olması gerektiği gibi yerine getirmek istiyorlar. Müslümanların en değer verdiği günlerden biri olan mübarek Berat Kandili'nde Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi hakkında da araştırmalar yapılıyor. Peki, Ayetel Kürsi günde kaç kez okunmalı? Ayetel Kürsi kaç kez okunursa ne olur? İşte merak edilen soruların yanıtları...
  • Ayetel Kürsi günde kaç kez okunmalı? Ayetel Kürsi kaç kez okunursa ne olur?

    AYETEL KÜRSİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

    Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.

    Ne uykusu gelir ne de uyur.

    Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

    O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

    Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.

    O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.

    O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.

    Onları korumak kendisine zor gelmez.

    O yücedir, mutlak büyüktür.
  • Ayetel Kürsi günde kaç kez okunmalı? Ayetel Kürsi kaç kez okunursa ne olur?

    AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,

    lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

    lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard,

    men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

    ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

    velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

    velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
  • Ayetel Kürsi günde kaç kez okunmalı? Ayetel Kürsi kaç kez okunursa ne olur?

    AYETEL KÜRSİ GÜNDE KAÇ KEZ OKUNMALI?

    Ayetel Kürsi duasını günde 313 kez okumak inanan Müslüman kişiler açısından oldukça önemli. Ahiret hayatı ve dünyevi istekler için 313 kez Ayetel Kürsi okumak hem büyük sevap kazandırıyor, hem de istekler için aracı niteliğinde oluyor.
  • Ayetel Kürsi günde kaç kez okunmalı? Ayetel Kürsi kaç kez okunursa ne olur?

    AYETEL KÜRSİ KAÇ KEZ OKUNURSA NE OLUR?

    Ayetel Kürsi’nin hatim adeti 313’tür. Bu nedenle 313 kez ayetel kürsi okuyanlar bu duayı hatim etmiş olurlar.  

    313 kere okumak için süresi olmayanlar fakat bir isteği olanlar ise 170 kez ayetel kürsi okuyabilirler. Sevgi için, araların düzelmesi için, rızık için ve yapılacak işlerde başarılı olabilmek için 170 kez okuma yapmak gerekmektedir.

    Genel olarak dünyevi işler için 170 kez ayetel kürsi okuma tercih edilirken hem dünyevi hem de ahiret inancı için 313 kez okuma yani 1 hatim tercih ediliyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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