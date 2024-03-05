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        Haberler Gündem Güncel Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Çok sayıda yeni gözaltılar! - Son dakika haberi

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonda yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 21 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:12 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:16
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        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gözaltılar!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, MASAK raporu ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmada 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 21'i yakalandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edilecek.

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        #son dakika
        #Ayhan Bora Kaplan
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