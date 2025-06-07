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        Haberler Spor Motor Sporları Ayhancan Güven Hollanda'da birinci oldu - Motor Sporları Haberleri

        Ayhancan Güven Hollanda'da birinci oldu

        Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) üçüncü ayağında birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 17:21 Güncelleme: 07.06.2025 - 17:21
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        Ayhancan Güven Hollanda'da birinci oldu
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        Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Zandvoort Pisti'nde koşulan ilk yarışta bu sezon ikinci DTM galibiyetini kazandı.

        Ayhancan, bu birincilikle puanını 69'a yükselterek pilotlar klasmanında ikinciliğe yükseldi.

        Ayhancan Güven, yarın TSİ 18.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

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