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Haberler Yaşam Bahçesinde kitap okurken göz göze geldi... Neye uğradığını şaşırdı
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Ayıyla sürpriz karşılaşma kamerada

ABD’nin North Carolina eyaletinde David Oppenheimer isimli adamın, bahçesinde uzanırken bir anda yanına ayı gelmesiyle yaşadığı korku, evin güvenlik kamerasına yansıdı

Bahçesinde kitap okurken göz göze geldi... Neye uğradığını şaşırdı
HABERTURK.COM

ABD'nin North Carolina eyaletinde yaşayan David Oppenheimer bahçesinde uzandığı sırada aniden bir ayıyla karşılaştı.

Oppenheimer'ın şezlongta kitap okurken bir anda ayıyla göz göze gelmesi ve yaşadığı korku, evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde Oppenheimer ile ayının göz teması kurduğu, ardından ayının da Oppenheimer kadar ürktüğü ve hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

CNN'e konuşan Oppenheimer, "Arkama baktım ve hiçbir şey görmedim. Ancak yaklaşık bir dakika sonra ayı geldi ve neredeyse önümdeydi" dedi.

Öte yandan bu sürpriz karşılaşmanın ilk olmadığı belirtildi.

Oppenheimer aynı ayının daha önce de çöp kutularını karıştırmak için birkaç kez evi ziyaret ettiğini söyledi.

Oppenheimer, "Buradaki ayılar çok barışçıldır. Bu seferki beni hazırlıksız yakaladı" şeklinde konuştu.

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