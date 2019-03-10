Beşiktaş'a Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor'da maç sonrasında hakem Ali Palabıyık ve VAR hakemlerine tepki vardı. Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından sert açıklamalar yaptı.
Mücadeleyi değerlendiren Kocaman "İstediğimiz sonuçla ayrılamıyoruz. Tabii bunun nedenleri var. İğneyi kendimize batırıp, sonra çuvaldız için yer var mı bakalım etrafa. Merkezde top kaybetmemek gerektiğini defalarca söylememize rağmen, yediğimiz iki gol direkt olarak bu şekilde geldi. Beraberliği yakalamayı başardık, ritim bize de dönmüştü ama ayağımızdaki topla beraber mağlup ayrıldık. Beşiktaş'ın bugün kazanmaya yakın taraf olduğunu söyleyebiliriz. 2-2'den sonra ayağımıza fırsatlar geldi fakat başaramadık" dedi.
"DARBE NET BİR DARBE. BİR BÜYÜĞÜMÜZÜN DEDİĞİ GİBİ, 'İŞLER AYARLANIYOR, GİDİYOR"
Maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösteren Kocaman şunları söyledi:
"Ali Palabıyık'la ilgili şunu söylemek lazım: Son bölümde dengeyi kaçırdı. Bu atmosferde kabul edilebilir bir durum. Kabul edilemeyecek durum şu: Akhisar maçında son dakikada çok net bir penaltı, Trabzon maçında olmayan penaltı, Malatya maçında net penaltı... Oyuncu, dizine aldığı darbeye rağmen tüm iyi niyetiyle orta açıyor ama bu o darbeyi ortadan kaldırmaz. Bu kadar net pozisyonu görmemek için ya kör olmak lazım ya da art niyetli olmak lazım"
"Beşiktaş bizden daha iyiydi, kazanmaya yakındı, buna itirazım yok. Neden vermiyorsunuz penaltıyı? İncelendi diyorlar. Darbe net bir darbe. Tekrarlıyorum. Bu bir ayarlar meselesi, bir büyüğümüzün söylediği gibi. İşler ayarlanıyor gidiyor. VAR diye bir sistem geldi, oturuyorlar, gördüklerini vermiyorlar. Amir'in dizine çok net bir darbe var. Bunu görmedim demek ayıp olur."
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