        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüple ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 3 transfere ihtiyacını olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, Mourinho'nun ayrılığı sonrası sarı-lacivertlilerden teklif alıp almadığını da açıkladı.

        Giriş: 01.01.2026 - 21:11 Güncelleme: 01.01.2026 - 21:11
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Teknik direktör Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

        "EN AZ 3 TRANSFERE İHTİYAÇ VAR"

        Fenerbahçe'nin ara transferde en az 3 takviye yapmı gerektiğini belirten Kocaman, şunları söyledi:

        "Fenerbahçe'nin daha net bir santrfora ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin en az 3 tane transfere ihtiyacı var. Topla kontrolü, ilerlemesi ve aktarmasını biraz daha hızlandıracak, biraz daha adam eksiltebilen oyunculara doğru hamle yapılabilirse var olan gücünü biraz daha artırabilir."

        "YARDIM ETMEK İÇİN HAZIR OLDUĞUMU SÖYLEMİŞTİM"

        Tecrübeli teknik adam, "Teknik adam değişim sürecinde isminiz çok geçti. Teklif aldınız mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

        "Teklif tarafına değinmeyeceğim, bunun için zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilerleyen zamanda birkaç cümle etme ihtiyacım olabilir. Bir mutabakat halinde, ortak bir uzlaşma haline gelmiş şekilde büyük çoğunlukla ismimin geçmesi bir Fenerbahçeli olarak beni mutlu etti. Daha önce de ihtiyaç olması halinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın yardım etmek için hazır olduğumu söylemiştim. O zaman ihtiyaç oldu, benim üzerimde düşünüldü ama olmadı. Olan, iyi oldu şu anda. Gayet de iyi gidiyor."

