Ayla Karaca kimdir, nereli? Ayla Karaca ölüm sebebi nedir? Hayranları tarafından merak konusu oldu. 2004 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Eleni karakterini canlandıran Ayla Karaca 87 yaşında hayatını kaybetti.

AYLA KARACA ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

87 yaşındaki usta oyuncu Ayla Karaca koronavirüse yenik düştü. Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir'de 87 yaşında vefat etti.

Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

AYLA KARACA KİMDİR?

Ayla Karaca (gerçek adı Atina Miloharakti; d. 20 Mayıs 1933, İstanbul - 18 Mart 2021, Balçova, İzmir),Türkiye Rumu oyuncu.

1933 yılında Kurtuluş'ta doğdu. İlk olarak 1944'te 12 yaşında Ses Tiyatrosu'nda "Kapan" adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. 8 ay süren bir Anadolu turnesi sırasında arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile "Ayla Karaca" sahne adını aldı.

1949'da ilk filmi olan "Ayşe'nin Duası"nda rol aldı. İlk evliliğini oyuncu Tevhit Bilge, ikinci evliliğini 1950'lerde görüntü yönetmeni Özen Sermet ile yaptı. Sermet ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti. Üçüncü evliliği, Ulvi Alacakaptan'ın babası turizmci Ercüment Hakkı Alacakaptan ile 18 yıl sürdü. 90'lı yılların sonunda oyunculuğa döndü ve birkaç dizide rol aldı.