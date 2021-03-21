Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazin
ABONE OL

Ayla Karaca kimdir, nereli? Ayla Karaca ölüm sebebi nedir?

Ayla Karaca 87 yaşında hayatını kaybetti. Yabancı Damat dizisinde Niko'nun annesi Eleni karakterini canlandıran usta oyuncu Ayla Karaca yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Ayla Karaca kimdir? İşte Ayla Karaca hayatı hakkında detaylar haberimizde...

Ayla Karaca kimdir, nereli? Ayla Karaca ölüm sebebi nedir?

Ayla Karaca kimdir, nereli? Ayla Karaca ölüm sebebi nedir? Hayranları tarafından merak konusu oldu. 2004 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Eleni karakterini canlandıran Ayla Karaca 87 yaşında hayatını kaybetti.

AYLA KARACA ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

87 yaşındaki usta oyuncu Ayla Karaca koronavirüse yenik düştü. Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir'de 87 yaşında vefat etti.

Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

AYLA KARACA KİMDİR?

Ayla Karaca (gerçek adı Atina Miloharakti; d. 20 Mayıs 1933, İstanbul - 18 Mart 2021, Balçova, İzmir),Türkiye Rumu oyuncu.

1933 yılında Kurtuluş'ta doğdu. İlk olarak 1944'te 12 yaşında Ses Tiyatrosu'nda "Kapan" adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. 8 ay süren bir Anadolu turnesi sırasında arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile "Ayla Karaca" sahne adını aldı.

1949'da ilk filmi olan "Ayşe'nin Duası"nda rol aldı. İlk evliliğini oyuncu Tevhit Bilge, ikinci evliliğini 1950'lerde görüntü yönetmeni Özen Sermet ile yaptı. Sermet ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti. Üçüncü evliliği, Ulvi Alacakaptan'ın babası turizmci Ercüment Hakkı Alacakaptan ile 18 yıl sürdü. 90'lı yılların sonunda oyunculuğa döndü ve birkaç dizide rol aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bülent Ersoy: Özlemim yok, tatil yapacağım - Magazin haberleri
MAGAZİNİkinci dozu yaptırdı
SON DAKİKA! Ayla Karaca hayatını kaybetti! Ayla Karaca kimdir? - Magazin haberleri
MAGAZİNUsta oyuncu hayatını kaybetti
KÖTÜ HABER! Son dakika: Seren Serengil'in hastalığı nüksetti! - Magazin haberleri
MAGAZİNSeren Serengil'den kötü haber
Burcu Kara doğduğu evi tadilata soktu - Magazin haberleri
MAGAZİN"Çökmesine gönlüm hiç razı değildi"
İlker İnanoğlu: Keanu Reeves ve Nicole Kidman ile aynı sınıftaydım - Magazin haberleri
MAGAZİN'Aynı sınıftaydık'
Guy Ritchie 'Five Eyes'ın kamera arkası görüntülerini paylaştı - Magazin haberleri
MAGAZİNKamera arkası görüntülerini paylaştı
İsmail YK'nın dansı sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
MAGAZİNİsmail YK'nın dansı olay oldu
Mohamed Hadid: Türkiye'ye bayıldım - Magazin haberleri
MAGAZİN"Türkiye'ye bayıldım"
Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a olay yanıt: Gerçekten müzikten anlayanlar... - Magazin haberleri
MAGAZİNAleyna'dan Demet'e gönderme!
Günlerdir yoğun bakımdaydı; 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti
MAGAZİNKanki Orçun hayatını kaybetti