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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıkladı. En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,38, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,12 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranları

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,38, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,12 oranlarıyla Amerikan Doları'nda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,10, Euro %1,87 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %1,09, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %4,61 ve BIST 100 endeksi %10,55 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,84, Euro %3,61, mevduat faizi (brüt) %0,59 oranında yatırımcısına kazandırırken; DİBS %2,98 ve BIST 100 endeksi %9,02 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Amerikan Doları üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,65 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,33 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,39 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DOLARDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,84 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,44 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Mayıs 2019

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