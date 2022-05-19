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Aylin Kontente yıllar öncesini andı: Özledim...

Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Aylin Kontente, yıllar öncesini yad etti. Kontente, bebekken ailesiyle birlikte çekilen fotoğrafını "Özledim..." notuyla yayınladı

HABERTURK.COM
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu Aylin Kontente (39), sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Kontente, bebekken ailesiyle birlikte çekilen bu fotoğrafını "Özledim..." notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun karesi, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Aylin Kontente, şimdilerde Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alıyor.
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    2012'de meslektaşı Alper Kul ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun iki çocuğu bulunuyor.
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Selda Alkor
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Selda Alkor
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Esra Dermancıoğlu
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Esra Dermancıoğlu
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Füsun Önal
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Füsun Önal
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Kemal Uçar
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Kemal Uçar
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Işıl Yücesoy
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Işıl Yücesoy
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Sevcan Orhan
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Sevcan Orhan
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Alina Boz
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Alina Boz
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Demet Akalın
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Demet Akalın
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Teoman
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Teoman
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Murat Yıldırım
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Murat Yıldırım
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Nusret
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Nusret
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Burcu Biricik
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Burcu Biricik
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Hilal Özdemir
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Hilal Özdemir
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Türkan Şoray
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Türkan Şoray
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Tarkan
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Tarkan
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Nilgün Belgün
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Nilgün Belgün
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Boran Kuzum
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Boran Kuzum
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Berdan Mardini 
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Berdan Mardini 
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Müge Anlı
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Müge Anlı
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Aydilge
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Aydilge
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Ege
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Ege
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Mabel Matiz
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Mabel Matiz
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Onur Buldu
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Onur Buldu
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Cüneyt Arkın
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Cüneyt Arkın
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Fazıl Say
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Fazıl Say
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Berfu Yenenler
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Berfu Yenenler
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Aslı İnandık
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Aslı İnandık
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Deniz Pulaş
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Deniz Pulaş
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Bülent Şakrak
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Bülent Şakrak
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Rıza Kocaoğlu
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Rıza Kocaoğlu
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Serdar Ortaç
  • Aylin Kontente'den nostaljik paylaşım - Magazin haberleri

    Serdar Ortaç

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