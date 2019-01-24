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AYM Başkanı Zühtü Arslan, 10 Şubat 2015’te yapılan seçim sonucunda, emekliliğe ayrılan Haşim Kılıç’ın yerine başkan seçilmişti. Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin 10 Şubat’ta dolacak olması nedeniyle AYM’de başkanlık seçimi yapıldı.
İLK TURDA SONUÇ ÇIKMADI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, AYM Genel Kurulu yeni başkanını belirlemek için sabah seçim gündemli toplandı. Seçim Mevcut Başkan Zühtü Arslan ve Üyeler Rıdvan Güleç ile Kadir Özkaya aday oldu. Sabah yapılan ilk turda, 15 oylama yapıldı, ancak sonuç çıkmadı.
İKİNCİ TURDA OYLAR SABİTLENDİ
Genel Kurul öğleden sonra saat 14’te yeniden ikinci tur oylama için yeniden toplandı. Bu turda ise toplam 10 oylama gerçekleştirildi. Ancak bu oylamalarda sonuç alınamadı. İkinci tur oylamalarının tamamında adaylardan mevcut başkan Arslan’ın 7 oy, Güleç’in 5 oy, Özkaya’nın ise 3 oy aldığı ifade ediliyor.
ÜÇÜNCÜ TURDA 5 OYLAMA
Genel Kurul, üçüncü tur oylamaları için 15.30’da yeniden toplandı. 5 oylama sonucunda Arslan’ın 7 oy, Güleç’in 6 oy, Özkaya’nın ise 2 oy aldı.
YARIN DEVAM EDİLECEK
Seçimlere yarın devam edilecek. Genel Kurulu’nda bir adayın başkan seçilebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun yani 9 üyenin desteğini alması gerekiyor.
ÜYE SAYISI 15’E İNDİRİLDİ
16 Nisan referandumu ile Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare mahkemelerinin kaldırılmasıyla Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17'den 15'e düşürüldü. Askeri yargı kökenli 2 üyenin emekliliklerine kadar görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı. Bu statüdeki Nuri Neciploğlu geçen yıl emekli oldu. Bu ismin yerine değişiklik gereği atama yapılmadı. 2005 yılında 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından üst düzey yönetici kontenjanından seçilen Osman Ali Feyyaz Paksüt de yaş haddinden 3 Kasım 2018’de emekli oldu. Öte yandan, 2005 yılında 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından üst düzey yönetici kontenjanından seçilen AYM Üyesi Osman Ali Feyyaz Paksüt, yaş haddinden 3 Kasım 2018’de emekli olmuştu. Paksüt'ten boşalan üyeliğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir isim ataması gerekiyordu. Ancak bu atama halen gerçekleştirilmedi. Bu nedenle Mahkemede halen 15 üye görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu atama işlemeni kısa bir süre içerisinde yapacağı belirtiliyor
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