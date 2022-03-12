Aynalara küsmüştü! 47 kilo verince gören tanıyamadı! 0:00 / 0:00

İHA

Aşırı kilolarından kurtulmak isteyen 52 yaşındaki Elmacı, diyetisyenin yolunu tuttu. Tavsiye edilen sağlıklı beslenme planı, fiziksel aktivite ve su tüketimine harfiyen uydu. Sonunda da 60 kiloya kadar düşmeyi başardı.

"TANIYAMIYORLAR, 'HURİYE ABLA SEN MİSİN' DİYORLAR"

Kilolarından dolayı evden dışarı çıkmak istemediği günleri hatırlatan Elmacı, “Topuklu ayakkabı giymek ise bir hayaldi. Diyet sonucu zayıfladım. Psikolojim düzeldi. Sokakta karşılaştıklarım ‘Çok değişmişsin’ diyorlar. Tanıyamıyorlar. Huriye abla sen misin?’ diyorlar” dedi.

"107 KİLODAN BUGÜNLERE GELDİM DEDİĞİMDE İNANAMADILAR"

Gittiği spor salonundaki kadınların zayıf olduğu için kendisini hayranlıkla izlediğini anlatan Elmacı, “Bir kadın ‘bende senin kadar zayıf olsam’ diye seslenince güldüm. 107 kilodan bugünlere geldim dediğimde inanamadılar. ‘Çok zayıfsın’ demeleri beni çok mutlu etti” diye konuştu.

"NEFES NEFESE KALIYORDU, ŞİMDİ BEN ONA YETİŞEMİYORUM"

Karısını verdiği örnek mücadele dolayısıyla tebrik eden Arif Elmacı da, “Sokakta el ele yürürken arkadan gelirdi. Nefes nefese kalıp yoruluyordu. Şimdi ben ona yetişemiyorum” şeklinde konuştu.

"ARTIK HİÇBİR DİYET LİSTESİNE İHTİYACI YOK"

Danışanı Huriye Elmacı’nın artık hiçbir diyet listesine ihtiyacının bulunmadığını vurgulayan Diyetisyen Semih Çanakçı ise, “Bizim sarılmamız gereken sağlıklı beslenme planı, fiziksel aktivite ve su tüketimi. Bu üçüyle elde edilen sonuçlar çok değerli ve kalıcı oluyor” ifadelerini kullandı.