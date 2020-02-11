İHA

Denizli'nin Çal ilçesinde bir şahıs aynı günde jandarma ve polise iki defa uyuşturucu hap yakalattı.

İHA'nın haberine göre, Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde sattığı iddia edilen R.C.'ye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şahsın üst ve evinde yapılan aramada 16 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Sorgusunun ardından serbest bırakılan şahıs bu defa gece gittiği eğlence merkezinde yapılan rutin denetimde yine üstünde 12 adet hapla yakalandı. Bir kez daha gözaltına alınan R.C., bu defa işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs sevk edildiği adliyede yine serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.