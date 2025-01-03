Aynur Aydın'dan, Musa Özuğurlu'ya: Berbat olan şey sizin üslubunuz

"ŞUURSUZ OLMAK GEREKİR"

Ferdi Aydın; "Bu ülkede en çok albüm satan, en kalabalık konserleri veren, bunca seveni olan ve dün aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Ferdi Tayfur hakkında bu denli çirkin bir üslupla konuşmak kimsenin haddi değildir. Şuursuz olmak gerekir. Berbat olan şey sizin üslubunuz ve tavrınızdır" ifadeleriyle Özuğurlu’ya tepki gösterdi.