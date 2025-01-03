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        Haberler Magazin Aynur Aydın'dan, Musa Özuğurlu'ya: Berbat olan şey sizin üslubunuz - Magazin haberleri

        Aynur Aydın'dan, Musa Özuğurlu'ya: Berbat olan şey sizin üslubunuz

        2 Ocak akşam hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kaybı, milyonları yasa boğarken, Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun Tayfur hakkındaki 'uygunsuz sözleri' tepki çekti. Bu duruma Aynur Aydın'dan sert bir yanıt geldi; "Berbat olan şey sizin üslubunuz ve tavrınızdır"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:15
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        Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur’un vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derinden üzüp, geniş bir kesimi yasa boğdu.

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        Ancak, Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu’nun Sabah Pusulası adlı programında Ferdi Tayfur’un vefatıyla ilgili yaptığı açıklama, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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        "HERKES BİR ÖVÜYOR BİR ÖVÜYOR"

        Musa Özuğurlu; “Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Berbattı yani bu kadar” şeklinde konuştu.

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        Bu açıklama karşısında tepkiler gecikmedi. Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından sunucuya sert bir yanıt verdi.

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        "ŞUURSUZ OLMAK GEREKİR"

        Ferdi Aydın; "Bu ülkede en çok albüm satan, en kalabalık konserleri veren, bunca seveni olan ve dün aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Ferdi Tayfur hakkında bu denli çirkin bir üslupla konuşmak kimsenin haddi değildir. Şuursuz olmak gerekir. Berbat olan şey sizin üslubunuz ve tavrınızdır" ifadeleriyle Özuğurlu’ya tepki gösterdi.

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        "ÖZÜR DİLERİM"

        Yaşananlardan sonra Musa Özuğurlu'dan bir açıklama geldi. Musa Özuğurlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada; Bu sabah yaptığım bir yorum yine bazı odaklar tarafından çarpıtılarak bana ve TELE1’e karşı linç kampanyası başlatıldı. Yaptığım kişinin kendisine değil müziğine eleştiriydi. Kitleler, rahatsız oldu. Özür dilerim.

        Fotoğraflar: Instagram, İHA

        #Aynur Aydın
        #Musa Özuğurlu
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