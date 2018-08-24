Ayr United - Dunfermline Athletic maçı rakamları

İskoçya Championship maçında Ayr United ile Dunfermline Athletic, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Ayr United 4 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Dunfermline Athletic 3 puanda ve 6. sırada. Ayr United son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Dunfermline Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 352. İddaa'da Ayr United kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Dunfermline Athletic kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Ayr United son hafta oynanan Raith Rovers maçında 2-1 yenildi.

Dunfermline Athletic, Queen of the South karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Ayr United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ayr United, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Dunfermline Athletic, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dunfermline Athletic 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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