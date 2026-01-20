Ayşe Arman'dan, Haldun Dormen açıklaması

Haldun Dormen, 6 Ocak'ta hastanede tedavi altına alınmıştı. 97 yaşındaki duayen sanatçının oğlu Ömer Dormen, 12 Ocak'ta babasının entübe edildiği duyurmuştu.

Gazeteci Ayşe Arman, kayınpederi Haldun Dormen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Haldun Dormen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Arman, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: 3 haftadır hastane... Ömer zoom toplantılarını buradan yapıyor. Her gün geliyoruz. Görüş saatlerinde görüyoruz. Bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk. Acılarına da ortak olduk. Bir kısmı kaybetti yakınlarını. Onlarla ağladık. Biz hâlâ beklemedeyiz. Entübe hâlâ devam. Çok parlak değil durum. Makinelerle stabil. Böbrek, kalp, akciğer hep makineye bağlı. Bilmiyorum artık ne olacak, bekliyoruz. Onun için ne hayırlıysa o olsun. İçimden çok post koymak filan gelmiyor. Sadece gündemle ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Tadım tuzum yok. böyle...